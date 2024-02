Exposition De l’Usine au stade Fabrique des Savoirs Elbeuf, vendredi 21 juin 2024.

Des employés des usines Blin & Blin aux gymnastes de La Ruche , des courses hippiques aux combats de boxe du cirque théâtre, le bassin elbeuvien a vu se développer une pluralité d’activités sportives liées au développement des industries sur le territoire et à l’émergence d’une population active, désireuse d’accéder aux mêmes loisirs que ceux de la bourgeoisie rouennaise.

Du 21 juin au 29 septembre 2024, La Fabrique des savoirs présente l’exposition De l’Usine au stade. Le sport dans le bassin elbeuvien de 1870 à nos jours , co-construite avec l’université de Rouen, qui s’inscrit dans la perspective des JO 2024 et dans la dynamique du label Terre de jeux porté par plusieurs communes. Cette exposition vise à questionner les perméabilités entre travail et loisirs par le prisme du sport dans un bassin industrialisé comme celui d’Elbeuf. Il ré interroge les spécificités et les enjeux d’une ville industrielle dans le cadre des pratiques sportives et du rapport des populations à ces pratiques.

Ce projet, destiné à un large public familial, s’appuie sur le tissu associatif local mais aussi sur les partenaires du territoire tels que le service des sports et le cirque-théâtre de la ville d’Elbeuf. Le CTE inaugurera l’exposition avec un temps fort Trampoville le 21 juin 2024 lors de leur dernier quartier d’été.

Début : 2024-06-21 14:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta

Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

