Exposition de la peintre Nadine Pillon Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, mercredi 17 avril 2024.

Exposition de la peintre Nadine Pillon Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon Aisne

La galerie d’art Rendez-vous vous propose l’exposition de la peintre Nadine Pillon du 17/04 au 12/05/2024 , aux Gillotins, 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 25 de toiles -peintures à l’huile- grands formats.

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Pour plus d’informations g-rdv.com et sur e@g-rdv.com

Un peu plus sur l’artiste

Une peintre du fil de l’eau

Sous son pinceau se délassent le temps et les couleurs des saisons, s’enlacent les motifs attrapés dans le reflet de l’eau.

Nadine Pillon mêle le ciel et la nature, les étoiles et les plantes dans un jeu subtil où le regard est porté du royaume céleste vers son reflet aquatique.

À la fois ombre et couleur, les silhouettes des végétaux surgissent du bas vu d’en haut. Les images des bords de l’eau se confondent à la vie marine surplombée du bleu du ciel vu d’en bas.

Nadine a établi son atelier en un lieu dominant la Saône qui l’inspire inlassablement. Depuis l’âge de trente ans l’artiste dédie son talent exclusivement à la nature Nadine couche l’huile mêlée de pigments sur le lin et nous transmet son regard, son amour de ses instants de plénitude puissants dans le substrat qui inspire ses créations qu’elle partage ici et là avec nous au gré de ses expositions.

À soixante-deux ans, Nadine nous propose une peinture posée à coups de pinceau confirmés et affirmés, une œuvre bien partie pour nous faire voyager dans une nouvelle inspiration consistante, bien que sa peinture ne nomme plus le sujet, ne le désigne plus au gré du temps… Le sujet au milieu de sa toile figurative devient subjectif… L’espace pictural se présente comme un théâtre dans lequel les couleurs jouent chacune des rôles, à tour de rôle, le pigment revêt l’habit d’un personnage jouant son tour tel un magicien à la fois ciel et eau, bleu et transparent, se mêlant aux ondes rondes déformant les contours des objets effacés.

Sous la pointe de sa brosse s’entrelacent les arabesques. Ainsi Nadine fixe l’instant qui s’éclipse. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Montfaucon 02540 Aisne Hauts-de-France e@g-rdv.com

L’événement Exposition de la peintre Nadine Pillon Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne