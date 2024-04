Exposition de Jacques Le Brusq Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 11:00 – 19:00

Gratuit : oui

Exposition de peinture. Plonger, le souffle coupé, dans une contemplation commune. Les œuvres de Jacques Le Brusq possèdent une vibration, une puissance éthérée qui ont le pouvoir d’une rencontre amoureuse. Cet instant impalpable intangible et pourtant si vrai. Elles troublent et font de l’espace pictural un espace présent, elles disent l’invisible, nous raccroche au monde, mais surtout elle donne à voir la peinture. Elle devient autonome, incarnée, et n’appartient plus à Jacques. C’est une invitation magnétique essentielle. Les œuvres présentées à la galerie montrent les variations du paysage dans la peinture de Jacques le Brusq. Exposition du 2 au 20 avril 2024 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage samedi 6 avril 2024 à 15h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre Ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/