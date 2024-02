Exposition de Isabelle Samzun et Olga Lee Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 13 mai 2024.

Exposition de Isabelle Samzun et Olga Lee Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Artistes céramiste, Isabelle Samzun et Olga Lee sont fortement inspirées par l’eau de mer, l’océan. La première utilise une technique japonaise appelée Nerikomi pour créer des œuvres en terre mêlée qui capturent la beauté et la fluidité de cet élément naturel. La seconde affectionne la porcelaine pour sa finesse, sa blancheur ; une matière à mémoire de forme qu’elle sculpte et creuse pour créer des pièces uniques et évocatrices. Dans cette exposition, elles associent leurs univers pour créer une atmosphère océanique et laisser place au mouvement des vagues, aux reflets de la mer et à la richesse des nuances bleues et vertes qui la compose. .

Début : 2024-05-13 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

