Exposition de fruits et légumes Benfeld, dimanche 6 octobre 2024.

Exposition de fruits et légumes Benfeld Bas-Rhin

Grande exposition présentant de nombreuses variétés de fruits et légumes, vente de pommes, de jus de pommes et de miel

Un repas est proposé samedi soir et dimanche midi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est roger.mack@orange.fr

