Exposition de Francine Scrignac Thauvenay

« Proximité avec la nature, observation de notre société ou puissance des émotions, tout ce qui éveille mes sens et mes sentiments influe sur mes réalisations. »

La série exposée ici s’appelle « Les voyages au vent »

Quelques mots de l'artiste pour exprimer sa peinture. La série exposée ici s'appelle « Les voyages au vent » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-05-31 12:00:00

26 Rue de la Mairie

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@sancerre-ericlouis.com

