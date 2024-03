Exposition de collages Jacques Prévert et Lou Satre Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer, jeudi 18 avril 2024.

Exposition de collages Jacques Prévert et Lou Satre Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Retrouvez les collages de Jacques Prévert et Lou Satre durant cette exposition. A l’occasion, une fresque collective sera installée au Cent79. Cette exposition sera répartie à deux endroits Cent79 et médiathèque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-05-05

Médiathèque Cent79

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie culture@saintaubinsurmer.fr

