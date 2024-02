Exposition d’art Peintures et sculptures d’Afrique Forge Royale Marennes-Hiers-Brouage, lundi 22 avril 2024.

Philippe Heichelbech et Nongma Kaboré exposent à la Forge Royale de Brouage leurs créations aussi bien peintures et sculptures. Seront également exposés une collection d’objets d’art Touareg, ainsi que d’Afrique équatoriale et du Mali.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-05-05

Forge Royale Brouage

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine brouage-tourisme@marennes-oleron.com

