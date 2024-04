Exposition d’Art Contemporain ADAIS 41ème Édition Senlis, mercredi 17 avril 2024.

Exposition d’Art Contemporain ADAIS 41ème Édition Senlis Oise

SENLIS.ARTEXPO 2024

L’association ADAIS est fière de présenter sa 41ème édition annuelle de l’exposition d’Art Contemporain, réunissant une centaine d’artistes émergents et établis, offrant plus de 700 œuvres fascinantes. Plongez dans un univers artistique où les horizons se rencontrent, les styles se mêlent et les émotions s’expriment librement.

Cette année, l’événement se déroulera dans la splendide église de 1024, magnifiquement restaurée pour offrir un cadre unique à la créativité débordante de nos artistes. Du 17 au 21 avril, de 11h à 19h, venez explorer cette oasis d’expression artistique où chaque coin révèle une nouvelle perspective sur le monde qui nous entoure.

L’invité d’honneur de 2024 est l’ artiste-peintre ALAIN GONTHIER. Il capture avec talent l’essence de notre environnement urbain dans ses œuvres, révélant la beauté des scènes de la vie quotidienne.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir la plus importante exposition d’art contemporain du sud de l’Oise. Que vous soyez amateur d’art passionné ou simple curieux, cette expérience promet d’enchanter vos sens et de nourrir votre esprit.

Soyez des nôtres et laissez-vous emporter par la magie de la créativité humaine.

Evénement SENLIS.ARTEXPO 41ieme édition

Organisateur Association ADAIS

Lieu Espace Saint-Pierre, place Saint-Pierre à Senlis

Informations www.adais.net 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 11:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Place Saint-Pierre

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

L’événement Exposition d’Art Contemporain ADAIS 41ème Édition Senlis a été mis à jour le 2024-04-05 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme