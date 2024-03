Exposition dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Exposition dans le verger-rucher pédagogique De nombreuses expositions à découvrir 1 et 2 juin Verger pédagogique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

L’association Art et artisanat de Pontoise vous présentera ses meilleures productions artistiques dans une ambiance conviviale :

• Sabine et François Cheron : peintres de l’atelier dessin-peinture d’Eaubonne

• Gaëlle Chupin Tigé « Helga »: plasticienne

• Joelle Come : plasticienne

• Sylvie Couderc : calligraphe

• Anne Christine Germain et Estelle Dié: miniaturistes

• Joelle Jean : photographe

• John Mc Iver : tourneur sur bois

• Karine Petit : calligraphe

• Françoise Saghaar : céramiste plasticienne.

• Nathalie Spinat ; peintre

• Véronique Vasseur « Vérozaiik » mosaïste

Verger pédagogique 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France Un jardin en bords d’Oise.

Ville de Pontoise