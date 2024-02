Exposition Couleurs Festival Normandie Impressionniste 2024 Notre-Dame-de-Bondeville, samedi 15 juin 2024.

Exposition Couleurs Festival Normandie Impressionniste 2024 Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

L’exposition COULEURS, est une création originale de MuseoScience. Elle propose au public une plongée vertigineuse dans le monde de la couleur, avec une approche mêlant sciences, techniques et art. Elle s’adresse à tous et toutes, aussi bien aux familles et enfants qu’aux adultes. Elle invite à se laisse surprendre et à s’émerveiller au fil d’un parcours qui fait la part belle tant à l’expérimentation qu’à l’observation.

Qu’est-ce-que la couleur ? Scientifique, artiste, sociologue chaque spécialiste aura une réponse différente. Et c’est ce qui rend la couleur si fascinante. Elle est changeante. Elle nous joue des tours ! Défiez vos sens et votre cerveau avec l’exposition COULEURS ! Laissez-vous surprendre par des illusions d’optique, des jeux de lumière et de matière et des quizz. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la couleur et de ses nuances. Plongez avec tous vos sens dans l’univers de la couleur, entre sciences et art, nature et culture. Vous trouverez dans l’exposition des expériences étonnantes, ludiques et pédagogiques, des expériences faisant appel à la vue, mais aussi au toucher, à l’ouïe, à l’odorat, ainsi que des créations artistiques originales, vous invitant à vous questionner sur votre perception du monde , Céline Nadal, Docteure en physique et créatrice de l’exposition.

Les visiteurs sont invités à plonger en famille dans un captivant parcours enrichi d’un livret de jeu. Cette exposition propose des expériences étonnantes, ludiques et éducatives, centrées sur une exploration sensorielle approfondie de la couleur. Les sens de la vue, du toucher, de l’ouïe et de l’odorat sont sollicités pour créer une immersion totale dans un monde poétique, agrémenté d’œuvres artistiques originales.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 13:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

185 Route de Dieppe

Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie

