Exposition « Couleur lin, couleur nature » 16e édition Place Saint-Pierre Touques, jeudi 15 août 2024.

Exposition « Couleur lin, couleur nature » 16e édition Place Saint-Pierre Touques Calvados

Vendredi

La noblesse de la fibre de lin a traversé les millénaires.

Réputée pour sa production de fibres longues, la Normandie est à l’origine de près de 50% de la production mondiale de lin.

Le salon Couleur Lin Couleur Nature révèle pour sa 16ème édition les univers variés de douze créateurs inspirés par cette matière naturelle et authentique. Un artisanat français pour la plupart local de belle facture, des collections inédites dans un large choix de coloris et un éventail de lin de qualité sélectionnés.

Une offre sélective, variée et complète autour de la création et des acteurs locaux du secteur.

Vêtements, accessoires mode, décoration et art de vivre.

Un évènement annuel incontournable qui s’inscrit dans la valorisation du lin comme support d’expression et de création complété d’un volet éducatif.

Rendez-vous autour d’un verre et déambulations de mode samedi 17 août à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:00:00

fin : 2024-08-18 19:00:00

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie creaculture@orange.fr

L’événement Exposition « Couleur lin, couleur nature » 16e édition Touques a été mis à jour le 2024-03-04 par OT SPL Deauville