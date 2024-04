EXPOSITION ‘CORRESPONDANCE(S)’ Verdun, lundi 1 avril 2024.

EXPOSITION ‘CORRESPONDANCE(S)’ Verdun Meuse

Cette exposition, inspirée d’un poème de Baudelaire intitulé Correspondances, propose de renouveler le regard porté sur les œuvres du musée à travers une approche sensible et sensorielle.

Elle s’articule autour de six séquences prélude, paysages, textures, émotions, natures mortes et résonances. Certaines œuvres sont associées à des créations contemporaines, dans un dialogue fertile des techniques, des époques et des supports. Cette sélection a été enrichie par des prêts accordés par le FRAC Lorraine, le FRAC Alsace et le FRAC Champagne-Ardenne.Tout public

1.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

16 Rue de la Belle Vierge

Verdun 55100 Meuse Grand Est

