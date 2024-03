Exposition: Consom’attitudes Hirtzfelden, dimanche 1 septembre 2024.

Exposition: Consom’attitudes Hirtzfelden Haut-Rhin

L’exposition Consom’attitudes propose un voyage entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez la face cachée des produits, devenez acteur du changement ! Concevez et achetez des écoproduits et construisez pas à pas un mode de vie plus durable.

Satisfaire nos besoins tout en respectant l'Homme et la planète, c'est possible ! L'exposition Consom'attitudes propose un voyage entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez la face cachée des produits, devenez acteur du changement ! Concevez et achetez des écoproduits et construisez pas à pas un mode de vie plus durable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-10-30 16:30:00

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

