Exposition Colosses. Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts. Musée Courbet Ornans, mercredi 2 octobre 2024.

Exposition Colosses. Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts. Musée Courbet Ornans Doubs

Du 1er juin au 13 octobre 2024

S’inscrivant dans la célébration des JO de Paris 2024 portée par le Département du Doubs, labellisé Terre de jeux 2024 , le musée départemental Gustave Courbet propose du 1er juin au 13 octobre 2024 une exposition exceptionnelle réunissant une centaine d’œuvres montrant l’importance du corps athlétique et de la lutte dans la culture visuelle du tournant du XXe siècle.

En 1853, Les Lutteurs de Gustave Courbet ont suscité les foudres de la critique. Dans cette œuvre se trouvent confrontés l’idéal antique et le corps de l’athlète contemporain. La popularité des spectacles de luttes, la professionnalisation du sport, l’institution des jeux olympiques modernes contribuent au XIXe siècle à la médiatisation d’un idéal sportif et à la multiplication de ses représentations.

L’exposition entend ainsi révéler une part méconnue de la culture visuelle pour mieux comprendre les œuvres qui, comme Les Lutteurs de Courbet, ont emprunté les muscles de célèbres athlètes tels qu’Apollon, Sandow, les sœurs Athléta, ou bien Rigoulot pour frapper l’observateur.

Labellisée Olympiade culturelle par Paris 2024 et labellisée Exposition d’intérêt national par le Ministère de la Culture, l’exposition bénéficie des partenariats exceptionnels de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée national du sport (Nice). 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-02 10:00:00

fin : 2024-10-13 12:00:00

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

L’événement Exposition Colosses. Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts. Ornans a été mis à jour le 2024-03-13 par COORDINATION DOUBS