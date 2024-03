Exposition Collective – Exposer – S’exposer Galerie 3 Tours, jeudi 4 avril 2024.

Exposition Collective – Exposer – S’exposer Les étudiant.e.s du DNMADE Mode du Lycée Choiseul présentent au public un aspect inédit de leur travail pour investir l’espace singulier de la Galerie 3 le temps d’un hors les murs. 4 – 13 avril Galerie 3 Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

EXPOSER-S’EXPOSER #2

L’exercice de l’exposition dans un espace dédié à la création émergente

avec ANNEVILLE Keycie, BESSON William, BRYGO Adèle, COGNAULT Lou, COINTEAUX Lalie,

COLLAS Marion, FIDAIRE Maxime, FOURNIER Angèle, GRONDIN Elisa, GUIOT Amandine,

HECQUET Joy, PREZEAU Anaëlle, SAGARZAZU BOFARULL Izaro et YALBIR David.

Le projet EXPOSER-S’EXPOSER donne l’opportunité aux étudiant.e.s du DNMADE Mode du Lycée Choiseul de présenter au public un aspect inédit de leur travail en sortant du cadre scolaire pour investir l’espace singulier de la Galerie 3 le temps d’un hors les murs.

Le DN MADE du Lycée Choiseul est un diplôme national des métiers d’arts et du design, valant grade licence, obtenu après un cursus de trois ans. L’objectif de cette formation est d’appréhender de manière globale le processus de création, de développement et de valorisation du produit en design de mode.

Les étudiant.e.s participant à cette exposition sont en troisième année de formation. Cette année est, pour eux, le lieu du développement d’un sujet qu’ils ont mûri et investi sur le plan théorique à travers la rédaction d’un Mémoire, et, qu’ils ont développé sur le plan pratique à travers un projet à caractère professionnel.

Les pièces présentées dans le cadre de cette exposition sont à la charnière entre les premières phases d’approche théorique et les phases d’investigation de leur sujet par la pratique. Ces pièces ont un caractère manifeste et expérimental.

crédit photo : Amandine GUIOT

+ d’infos : mode-demploi.org

Galerie 3 9 place choiseul tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

exposition mode

