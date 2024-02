Exposition Collection, raconte-nous une histoire Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, samedi 20 avril 2024.

Exposition Collection, raconte-nous une histoire Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Il était une fois un musée qui recelait de nombreux trésors. Tous avaient une histoire à nous raconter…

Si bien souvent les collections d’un musée sont admirées pour leur beauté, leur intérêt artistique ou parce qu’elles sont des témoignages d’une vie ou d’une activité passée, les œuvres font souvent écho par leur sujet ou leur contexte de création à de nombreux récits réels ou fictifs en lien avec la religion, la mythologie, l’Histoire ou la littérature.

L’exposition Collection, raconte-nous une histoire propose ainsi de présenter des pièces originales (tableaux, sculptures, etc) et de leur laisser la parole. Ecoutez leurs récits et voyagez à travers le temps, les dimensions et l’espace. Les histoires les plus diverses vous plongeront au cœur de l’Empire romain, de ses complots et luttes de pouvoir. Il sera également question de guerres et de révolution. Certains récits vous mèneront sur les rives d’Haïti quand d’autres vous permettront de prendre un peu de hauteur grâce à la folle épopée de la montgolfière. Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, plongez dans l’univers de la lanterne magique, ancêtre du projecteur cinématographique. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts ! Romans, théâtre, mythes grecs ou bouddhistes…

Evadez-vous avec le musée de la Loire.

De nombreuses animations sont organisées autour de l’exposition conférences, manifestations, visites-ateliers pour les scolaires, visites guidées pour les groupes. Retrouvez le programme complet et toutes les informations dans les différentes rubriques de notre site Internet.

Enfin, pour faciliter l’accès de l’exposition au plus grand nombre et notamment aux familles, le Musée de la Loire propose gratuitement des jeux des erreurs, coloriages et puzzles. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-10-31 12:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

L’événement Exposition Collection, raconte-nous une histoire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-22 par COORDINATION NIEVRE