EXPOSITION CLAUDE HENRI SCHMITT PEINDRE LA MUSIQUE La Grange à Sons Mirecourt, mardi 23 juillet 2024.

L’exposition CHS Après la rétrospective du peintre Claude Henri Schmitt (1935-2021) au Palais des Congrès de Vittel en 2023, la Grange à sons de Mirecourt accueille cet été une exposition de l’artiste mirecurtien autour du thème de la musique. Qu’elles soient figuratives ou abstraites, les œuvres de CHS font en effet très souvent référence à la musique personnages de musiciens, natures mortes aux instruments de musique, titres de tableaux empruntés à des compositeurs, dieux de la musique ou chants de l’Edda, la musique est omniprésente dans l’art de CHS. Fil rouge de l’exposition, la musique permet dans le même temps de présenter un panorama très varié de l’œuvre de l’artiste peintre. Un régal pour les afficionados de CHS mais aussi pour les néophytes, visiteurs de passage et curieux de toute espèce qui souhaitent découvrir une proposition artistique profondément originale dans les lieux mêmes où elle est née. L’exposition CHS s’accompagne d’animations artistiques qui font écho à l’œuvre du peintre. Conçues dans le prolongement de l’œuvre, elles s’inscrivent dans l’imaginaire joyeux, poétique et facétieux du peintre et font revivre l’esprit CHS. S’appuyant notamment sur les divers talents artistiques de ses membres, l’association Claude Henri Schmitt propose un riche programme de performances théâtrales, musicales et poétiques qui éclairent l’œuvre chacune à leur manière. Théâtre de marionnettes, intermèdes musicaux, vraies fausses conférences, lectures poétiques et improvisations musicales sont proposés aux visiteurs tout au long de l’exposition.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 14:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

La Grange à Sons Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est helga.schmitt@gmx.com

