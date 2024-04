Exposition Chemin Faisant Galerie d’art contemporain Mourenx, samedi 13 avril 2024.

Exposition Chemin Faisant Galerie d’art contemporain Mourenx Pyrénées-Atlantiques

par Olivia Paroldi

Les œuvres d’Olivia Paroldi invitent à des regards d’enfants, à des mondes imaginaires et à des instantanés d’émotions vécues. Avec ces gravures couchées sur du papier de riz, exposées aux intempéries et à l’usure du temps, nous passons de l’instant à l’éphémère. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-07-13

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine catherine.bertoldo@mourenx.fr

