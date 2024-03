Exposition Chasse aux papillons, un voyage culturel, scientifique et artistique dans le monde des insectes Gien, samedi 6 avril 2024.

Exposition à partir du 6 avril Chasse aux papillons, un voyage culturel, scientifique et artistique dans le monde des insectes

De la chasse aux papillons d’antan, aux insectes dans les Arts premiers, c’est un voyage culturel, scientifique et artistique dans le monde des insectes et de leurs cousins arachnides qui vous est proposé à travers cette exposition.

Depuis la nuit des temps l’homme cohabite avec les insectes, et dans de multiples cultures d’hier et d’aujourd’hui ils ont inspiré des cultes, nourri l’imaginaire ou été le sujet de créations artistiques. D’une statue votive mi-homme mi-papillon d’Indonésie, aux inquiétants masques araignées africains, c’est un peu l’esprit du musée du Quai Branly qui s’installe pour quelques mois au château-musée de Gien. La reconstitution

du cabinet entomologique d’Eugène Le Moult, le plus grand collectionneur privé de papillons du siècle dernier, et la galerie imaginaire d 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-30

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire chateau.musee-gien@loiret.fr

