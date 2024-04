Exposition : Chasse aux papillons, un voyage culturel, scientifique et artistique dans le monde des insectes Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire Gien, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

De la chasse aux papillons d’antan, aux insectes dans les Arts premiers, c’est un voyage culturel, scientifique et artistique dans le monde des insectes et de leurs cousins arachnides qui vous est proposé à travers cette exposition.

Depuis la nuit des temps l’homme cohabite avec les insectes, et dans de multiples cultures d’hier et d’aujourd’hui ils ont inspiré des cultes, nourri l’imaginaire ou été le sujet de créations artistiques. D’une statue votive mi-homme mi-papillon d’Indonésie, aux inquiétants masques araignées africains, c’est un peu l’esprit du musée du Quai Branly qui s’installe pour quelques mois au château-musée de Gien.

La reconstitution du cabinet entomologique d’Eugène Le Moult, le plus grand collectionneur privé de papillons du siècle dernier, et la galerie imaginaire du lucane cerf-volant peinte par l’ethnoentomologiste Patrick BLEUZEN à qui appartient l’ensemble des objets de cette exposition, complètent cette présentation.

L’esprit de curiosité des plus jeunes comme des plus grands ne manquera donc pas de s’émerveiller face à la découverte, sous de multiples facettes, du monde des insectes, pilier de la biodiversité.

Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire Place du château 45500 Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 69 69 http://www.loiret.com Le château de Gien a été édifié à la fin du XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI.

Le château accueille un musée depuis 1952. Il s’agit de l’une des plus importantes et plus remarquables collections de France illustrant les arts cynégétiques. Gare SNCF Réseau Ulys Autoroute A 77

© Château-Musée de Gien