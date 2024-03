Exposition Chabouté Maison de la bd Blois, mardi 2 avril 2024.

Exposition Chabouté Maison de la bd Blois 2 avril – 15 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-02 09:30

Fin : 2024-06-15 12:00

Présentation originale de différents albums 2 avril – 15 juin 1

2 avril au 15 juin 2024

En partenariat avec la galerie Huberty & Breyne

CHABOUTE

Cette exposition – réalisée avec la galerie Huberty & Breyne – présente 80 œuvres. Le vertige New Yorkais, des stars de jazz, des parapluies, les toits parisiens et aussi des chats, beaucoup de chats ! Christophe Chabouté nous interroge également sur notre rapport à l’art en nous invitant à une déambulation au Musée.

Né en Alsace en 1967, l’auteur vit aujourd’hui sur l’île d’Oléron. Il remplit ses cases avec une maîtrise du silence. Il travaille dans la sincérité et l’émotion pure, à l’économie de moyens. Ce créateur solitaire aime regarder le monde autrement pour sortir le regard de ses habitudes. Il contourne les clichés du dessin, cadrages vertigineux, ambiances fascinantes, contrastes sans concession, rythme du temps, sens de la narration et du découpage. Sa couleur fétiche, c’est le noir et blanc. Il n’emploie la couleur que si elle apporte du sens au récit. Il ne fait aucun compromis dans le trait et cherche l’émotion pure au fond de l’encrier. L’œuvre très personnelle de Chabouté connaît un succès grandissant et a été récompensée par de nombreux prix. Il a réalisé une vingtaine d’albums, empreints de réflexion sur le quotidien, sur la perception que nous avons des autres et du monde qui nous entoure.

Vernissage le mardi 16 avril à 18h30 en présence de l’artiste & concert de Marc Minelli.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher