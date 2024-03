Exposition – Ce que je suis, ce que j’aimerais être, ce que j’aurais aimé être à Gourdan Polignan Médiathèque municipale de Saint-Béat Saint-Béat, samedi 20 avril 2024.

Exposition – Ce que je suis, ce que j’aimerais être, ce que j’aurais aimé être à Gourdan Polignan Cette exposition conçue repose sur un projet photographique, une réflexion sur la représentation que l’on a de soi, celle que l’on aimerait donner à voir. 20 avril – 1 juin Médiathèque municipale de Saint-Béat Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Cette exposition conçue en partenariat avec la Médiathèque départementale repose sur un projet photographique, une réflexion sur la représentation que l’on a de soi, celle que l’on aimerait donner à voir. Il s’agit d’aller contre l’idée reçue qu’une personne se résume à la première chose que l’on voit d’elle. Dans ce cas précis : « la vieillesse ». Ce travail singulier se traduit par une confrontation de photographies de personnes âgées dans leur environnement habituel d’une part, en l’occurrence ici à Gourdan-Polignan et dans une vision fantasmée d’elles-mêmes d’autre part. Ces moments intimes sont filmés et donnent lieu à un court reportage retraçant de manière synthétique les différentes et nombreuses émotions traversées à la fois par les modèles et l’équipe réalisatrice.

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque municipale de Saint-Béat Place Victor Cazes, 31440 Saint-Béat Saint-Béat 31440 Haute-Garonne Occitanie

exposition photographie