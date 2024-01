Exposition Carole REY “Forty Plus” Rieupeyroux, vendredi 3 mai 2024.

Exposition Carole REY “Forty Plus” Rieupeyroux Aveyron

Forty Plus est un voyage visuel délicat à travers la garde-robe intime de Carole Rey, mélangée à des éléments botaniques comme une représentation métaphorique du regard féminin.

Cette série est une ode à la féminité et à la sensualité, une invitation à voir et à embrasser la beauté dans toutes ses manifestations et imperfections ; une cantate sur l’incroyable sentiment de liberté et de puissance intérieure que nous atteignons dans ce qui peut être considéré comme la moitié de notre vie.

Carole Rey est une photographe française qui travaille et vit aux Pays-Bas. Son travail a été exposé dans toute l’Europe et aux États-Unis et elle a reçu une médaille d’argent au Prix de la photographie de Paris.

Il y a dans le travail de Carole Rey un parfum mystique et spirituel, mais aussi quelque chose de tragique, comme la nature et la vie peuvent l’être. EUR.

2, route du Foirail

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie information@centreculturelaveyron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-06-26



