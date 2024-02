EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE La Halle de Martigues Martigues, samedi 20 avril 2024.

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE Les 20 et 21 avril, ne manquez pas l’Exposition Canine Internationale à la Halle de Martigues! Une expérience inoubliable pour tous les amoureux des chiens! 20 et 21 avril La Halle de Martigues entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Concours de Beauté : Admirez des centaines de chiens venus du monde entier rivaliser pour la gloire sous les regards experts des juges.

Découverte de Races Rares : Explorez des spécimens uniques aux caractéristiques étonnantes, véritables trésors du monde canin.

Ateliers Ludiques et Instructifs : Participez à des démonstrations d’obéissance, d’agilité et bien plus encore pour apprendre et vous amuser en compagnie de nos amis à quatre pattes.

Rencontre avec les Éleveurs : Posez vos questions, recevez des conseils avisés et découvrez les différentes races pour choisir le compagnon idéal pour votre famille.

Échanges et Partage : Partagez votre passion avec d’autres amateurs et experts canins et profitez des conférences pour enrichir vos connaissances sur la santé, l’éducation et le bien-être de votre animal.

La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.scmca.com/ »}]

chien canin

crédit DR