Exposition « Calvados, 6 juin 1944 Les civils et le Débarquement » Archives Départementales du Calvados Caen, vendredi 19 avril 2024.

Exposition « Calvados, 6 juin 1944 Les civils et le Débarquement » Archives Départementales du Calvados Caen Calvados

Cette exposition mettra en valeur des documents originaux datés du 6 juin 1944 ou concernant ce jour si singulier. Du Débarquement aux fusillés de la maison d’arrêt de Caen en passant par la vie quotidienne des Calvadosiens, les archives permettent ainsi d’aborder le quotidien de toutes celles et tous ceux qui ont été les témoins et acteurs directs de cet événement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 09:00:00

fin : 2024-08-23 17:00:00

Archives Départementales du Calvados 61 Rue de Lion sur Mer

Caen 14000 Calvados Normandie

