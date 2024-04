EXPOSITION ÇA ROULE ! LA BOULE DE FORT, SPORT DE L’ANJOU À BAUGÉ Château de Baugé Baugé-en-Anjou, samedi 6 avril 2024.

EXPOSITION ÇA ROULE ! LA BOULE DE FORT, SPORT DE L’ANJOU À BAUGÉ

Chaque année, le château de Baugé s’associe au musée d’Art et d’Histoire pour créer une exposition originale et ludique en entrée libre.

En 2024, avec le passage de la flamme Olympique à Baugé-en-Anjou, c’est une plongée dans le sport local ligérien qui vous est proposé entrez dans un cercle de boule de fort.

Véritable lieux de vies et de rencontre, les cercles de boule de fort sont des lieux incontournables de la culture ligérienne, une pratique aujourd’hui inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de France. Sport local de proximité, les cercles se rencontrent chaque année pour des challenges amicaux.

Sur la commune de Baugé-en-Anjou, ce ne sont pas moins de 25 cercles répartis sur 15 communes qui sont répertoriés.

L’exposition propose de présenter ce sport d’une manière originale, en faisant appel à toutes les associations susceptibles d’être intéressées par la mise en lumière de la boule de fort. Une exposition également présentée en lien avec la Micro folie, musée numérique installé dans le Château en 2023.

Une exposition réalisée par la Direction Associée des Musées Municipaux et la Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire.

Avec le soutien financier de la DRAC Pays de la Loire et du conseil départemental de Maine-et-Loire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-06-14 18:00:00

Château de Baugé Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

