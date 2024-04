Exposition Brett Busang Crozon, vendredi 12 avril 2024.

Exposition Brett Busang Crozon Finistère

Exposition à la Maison des 3 métiers

Brett Busang présente ses peintures dans le cadre de l’exposition « Je suis venu ici pour jouer ; et voici ce que je veux dire à ce sujet ».

Brett Busang est un peintre américain qui est arrivé en Bretagne les yeux grands ouverts, avec des attentes qui, ayant été satisfaites, sont plus que jamais dévorantes. Il possède un sens du lieu venant d’un ailleurs, mais qui a été assimilé de façon agréable ici à Crozon.

Venez voir ses aubes pourpres, ses masses terrestres lumineuses et ses perspectives sinueuses. Rentrez chez vous le soir en marchant parmi les eaux blanches qui sont sauvagement bleutées. Et regardez le soleil se lever parmi des nuages qui persisteront tout au long de la journée.

Dans ses tableaux, vous découvrirez que Crozon est toute la Bretagne même si elle est aussi elle-même.

le vernissage aura lieu le samedi 13 avril à partir de 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-21 12:30:00

13 Rue Alsace Lorraine

Crozon 29160 Finistère Bretagne

L’événement Exposition Brett Busang Crozon a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime