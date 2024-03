EXPOSITION « BD & CINÉMA » L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Gruissan, lundi 8 avril 2024.

EXPOSITION « BD & CINÉMA » Du 08 au 19 avril 2024 – Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 8 – 19 avril L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T12:00:00+02:00

Une exposition du scénariste, réalisateur et dessinateur JIM

Du 8 au 19 avril 2024 – ESPACE D’ART CONTEMPORAIN – POULET DE GRUISSAN

Vernissage : le vendredi 5 avril à 18h30

Jim, de son vrai nom Thierry Terrasson, né en 1966 à Niort, est un auteur de bande dessinée, réalisateur de courts métrages et de longs métrages.

Après des études à l’école de bandes dessinées d’Angoulême, il débute dans le domaine du dessin animé sur des créations pour Canal J, Canal + et France 3 avant de se tourner vers la BD et les romans graphiques.

Aujourd’hui auteur incontournable du 9ème art, il a publié plus de 120 albums de bd et romans graphiques, et vendu plus d’un million six cents mille albums dont les plus connus « Une nuit à Rome », « Petites Éclipses », ou encore « L’étreinte ».

Thierry Terrasson publie également sous le nom d’auteur « Téhy » des récits de genre fantastique telles que « Fée & tendres automates » ou encore « Reign ».

En 2023, Thierry Therrasson réalise son rêve d’enfant lorsqu’il réalise son premier long métage « Belle enfant », qui raconte la réconciliation entre une mère et ses filles. Une comédie sentimentale drôle et émouvante.

Espace d’art contemporain – Poulet de Gruissan

20 avenue de la douane, 11430 Gruissan

Entrée gratuite

Tel : 04 68 65 09 10

Janvier– Juin : Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

Fermé le dimanche et jours fériés

Fermé en dehors des périodes d’exposition

Plus d’infos sur le site de la Ville de Gruissan www.ville-gruissan.fr

L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 20 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie [{« link »: « http://www.ville-gruissan.fr »}]

Gruissan Culture

ville de Gruissan