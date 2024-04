Exposition Aventures Métalliques d’Emmanuelle Hebting Etappenstall Erstein, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 19h30 Etappenstall entrée libre

Quoi de neuf ?…rien, que des vieilleries !

La plasticienne adore fouiller et découvrir, au hasard de rebuts et de rejets, des trésors qui lui parlent, des objets rouillés qui l’attirent. Ces morceaux de fer délaissés lui inspirent une création, un début d’histoire, un renouveau. Emmanuelle Hebting y associe de la céramique (matière qu’elle a travaillée pendant 20 ans) et du bois recyclé.

Elle redonne vie à ces petits bouts abandonnés, cassés, usés, oxydés et jetés, crée des personnages et des scénettes, un début de contes. Ce sont comme des énigmes poétiques, des fables de vie, des départs d’histoires qui parlent à l’imaginaire.

A chacun d’écrire sa propre suite…

VERNISSAGE à 19h30

Etappenstall 16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France 03 90 29 93 55 http://www.ville-erstein.fr/culture_et_loisirs/espace_culturel_etappenstall_83.php Unique en Alsace, l'Etappenstall propose des expositions exclusivement temporaires qui valorisent le patrimoine, explorent des disciplines artistiques et des sujets de société. Chaque saison culturelle la programmation est construite autour d'un thème différent.

