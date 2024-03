Exposition autour des cartes postales de Jean RAMEAU Moulin st Paul Bourges, vendredi 5 avril 2024.

http://notreberry.free.fr/

Le groupe d’Arts et traditions populaires NOTRE BERRY organise une exposition autour des cartes postales de Jean RAMEAU, poète, chansonnier, musicien berruyer (1852- 1931) et des collections de costumes et d’objets usuels du XIXème siècle.

Cette exposition sera visible au Moulin St Paul, 32, rue Henri Sellier ( accès par l’auberge de jeunesse)le 5,6,7 et 12,13,14 avril 2024 de 14h à 18h. Entrée 3 euros pour les plus de 12

Moulin st Paul 32 rue Henri Sellier 18000 Bourges Bourges 18000 Cher