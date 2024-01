Exposition Autistes-Artistes Beaulieu-lès-Loches, vendredi 5 avril 2024.

Exposition Autistes-Artistes Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 13:30:00

fin : 2024-05-10 17:00:00

Une dizaine artistes sont réunis pour présenter un travail varié, entre dessins, peintures et sculptures. Cette exposition est en partenariat avec la Galerie des Effets Secondaires à Descartes qui présente une autre partie du travail des artistes les week-ends.

Une exposition en deux lieux qui offre un nouveau regard sur des œuvres et des artistes qui exposent parfois pour la première fois.

6 Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie.beaulieu37@wanadoo.fr



Mise à jour le 2024-01-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire