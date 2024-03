EXPOSITION – ATELIERS RESSOURCES RURALES Maison du Département La Rochelle, mardi 2 avril 2024.

2 – 16 avril, tous les mardis
Maison du Département
Entrée libre

EXPOSITION

Ateliers Ressources Rurales – Marans, Matha et Pons.

du 2 au 19 avril – Lundi au vendredi 9h-17h

Le Département de la Charente-Maritime, la Direction développement Durable des Territoires et de la Mer (DDTM) et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 17 (CAUE 17) œuvrent ensemble à la construction d’un partenariat fort, impliquant les habitants et l’ensemble des structures territoriales autour « d’ateliers ressources rurales ». Les étudiants de l’Ecole d’architecture de Paris-La Villette se sont emparés du sujet et ont étudié les communes de Marans, Matha et Pons durant 3 années.

Partenaire de cette troisième édition aux côtés du CAUE 17, le Département de la Charente-Maritime accueille les maquettes et les projets des étudiants dans l’Atrium de la Maison de la Charente-Maritime (Les Minimes, La Rochelle) du 2 au 19 avril (en entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h). Cette restitution a pour objectif de prolonger le dialogue engagé et d’explorer des améliorations du cadre de vie. Pour l’occasion, l’architecture s’y donnera à voir dans toutes ses dimensions à travers des maquettes, des vidéos, des ouvrages en consultation, ainsi que des rencontres.

Mettre l’architecture et l’amélioration du cadre de vie au cœur de l’engagement départemental, c’est créer les conditions pour faire face aux mutations écologiques, économiques, sociétales et se donner la capacité d’accompagner les territoires à court, moyen et long terme.

Maison du Département 85 boulevard de la République, 17000 la rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

