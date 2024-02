Exposition Atelier Affiches SEW Morlaix, samedi 1 juin 2024.

Exposition Atelier Affiches SEW Morlaix Finistère

Venez découvrir dans l’unique rue couverte de Morlaix (la galerie du Léon), l’exposition “Affiches de films qui n’ont jamais existé ! ” (Mais qui existeront peut-être un jour).

Le 29 décembre 2023 avait lieu l’atelier « Création d’affiche », organisé par l’assoce tomate et le cinéma La Salamandre. L’exposition découle de cet après-midi de décembre, conviviale où les enfants, étudiants, parents, grands parents etc, sont venus avec créativité, arracher et coller d’anciennes affiches précieusement conservées par la salamandre.

Venez librement découvrir une quinzaine d’oeuvres grands formats exposés dans cette galerie ouverte.

Co-organisation La Salamandre L’assoce Tomate .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:10:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

SEW Galerie du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne manu@dialoguesmorlaix.com

