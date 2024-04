Exposition Artisans d’art et créateurs Place Boston Le Croisic, samedi 27 avril 2024.

Exposition Artisans d’art et créateurs Place Boston Le Croisic Loire-Atlantique

Association Art & Animations.

Qualité, créativité, et originalité seront une nouvelle fois au rendez-vous cette semaine, avec le salon de l’Artisanat d’art et des Créateurs.

L’exposition regroupe des artisans de tout corps de métier qui utilise toutes les matières possibles pour le plaisir de nos yeux on trouvera des bijoux, des décorations de table ou d’intérieur en fer ou en porcelaine mais aussi en laine ou encore en coquillages, sans oublier du carton ou des sculptures, et aussi des vêtements et accessoires (chapeau, foulard, mitaine, sacs……). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Place Boston Ancienne Criée

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com

L’événement Exposition Artisans d’art et créateurs Le Croisic a été mis à jour le 2024-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire