Exposition Art et Artisanat Muttersholtz, vendredi 17 mai 2024.

Exposition Art et Artisanat Muttersholtz Bas-Rhin

Exposition d’art et d’artisanat avec différents styles peintures sur bois, photographies, marqueterie, etc…

Tous les deux ans, l’association Art et Artisanat organise une exposition durant le week-end de la Pentecôte. Chaque artiste y affiche quelques-unes des oeuvres les plus représentatives de son art. Différentes spécialités s’y côtoient peintures abstraites, peintures sur soie, aquarelles, patchwork, sculptures sur bois ou pierre, photographies, marqueterie, broderie, émaux, tissus d’art…0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est artetartisanatmuttersholtz@gmail.com

