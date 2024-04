Exposition Art Créativin et dégustation de vin Cars, samedi 6 avril 2024.

Exposition Art Créativin et dégustation de vin Cars Gironde

De l’imagination à la création… et à la dégustation !

L’association Confluence des Arts propose une exposition de plusieurs artistes Luce Carlier, Lou Dorémus, Chantal Koska, Aïcha Chollet Chikh et Franck Espagnet. Découverte de la Céramique Noire également, puisque dans le cadre du jumelage des villages de Cars et Verdú, (capitales viticoles du Blayais et de l’Urgell, Espagne), avec la mairie de Verdú, nous proposons une exposition de poteries en céramique noire très rare sur la péninsule ibérique et notamment en Urgell où il ne reste que 4 artisans céramistes. Seront également là pour vous accueillir trois vignerons Cédric Bergeron du Château Haut La Valette à Cars, Xavier Nogué Estradé du Clos de Peguera et Flavia Serret du Celler Cercavins qui nous viennent directement d’Espagne. Profitez en pour venir déguster des vins d’ailleurs ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Salle des fêtes

Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

