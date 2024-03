EXPOSITION ANNE ZERNA Rives-du-Loir-en-Anjou, dimanche 28 avril 2024.

EXPOSITION ANNE ZERNA Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

La tenture de l’Apocalypse et le Chant du Monde, deux œuvres textiles majeurs exposées à Angers, seront ses repères durant l’enfance, et détermineront en partie ses choix artistiques.

Son parcours est rempli de voyages et de rencontres qui développeront sa passion et son intérêt pour les signes tissés, voyant en eux une écriture singulière traduisant émotion, évènements et désirs.

Aujourd’hui, elle a acquis une expression libre, inventive et non convenue qui lui permet de s’approprier les différentes techniques qu’elle a appris. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

rue du port

Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire tourisme@rivesduloirenanjou.fr

L’événement EXPOSITION ANNE ZERNA Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire