EXPOSITION ANNE-MARIE LETORT GALERIE FLEURY Lodève, jeudi 28 mars 2024.

EXPOSITION ANNE-MARIE LETORT GALERIE FLEURY Lodève 28 mars – 11 mai

Début : 2024-03-28 15:00

Fin : 2024-05-11 19:00

Vernissage le jeudi 28 mars à 18h 28 mars – 11 mai 1

Anne-Marie LETORT, célèbre peintre du Larzac, honorée en 2010 par le musée de Millau lors d’une rétrospective de son œuvre, a accepté d’accrocher son magnifique travail à la galerie Fleury de Lodève C’est avec un immense plaisir que nous la recevons ce printemps en exposant ses tout derniers tableaux. Un souffle, une énergie, un partage d’émotions.

GALERIE FLEURY LODEVE 10 RUE DU CARDINAL FLEURY Lodève 34700 Hérault