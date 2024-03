Exposition « Algues en Art » Port de plaisance Lézardrieux, samedi 13 avril 2024.

Les membres de l’association Algue Voyageuse invitent à venir découvrir deux artistes lors de son exposition Algue en Art qui se tiendra à la maison de la mer sur le port de Lézardrieux. Vernissage le 13 avril à 18h.

Alain Darré, photographe et auteur originaire du sud-ouest de la France, réside et travaille désormais en Bretagne. Fasciné dès son enfance par la photographie, il a patiemment exploré les techniques. Ses photos d’algues qui mettent en lumière la beauté et la complexité de ces végétaux marins, sont des captures de moments énigmatiques, oscillant entre naturalisme figuratif et abstraction. Elles révèlent la sensualité des matières, la pureté des formes et le mystère de compositions improbables et fragiles. La recherche des courbes et des textures devient essentielle, tout comme l’angle de vue qui permet de mettre en lumière ses créations qui sont une invitation à contempler et à respecter l’inventivité du vivant, le grand poème du monde, avec ses équilibres sublimes et éphémères.

Marianne Trouillet, artiste-peintre établie à Lanmodez, dans les Côtes-d’Armor, s’est lancée dans la création d’objets décoratifs à partir des coquilles d’ormeaux. Fascinée par la nacre qui reste cachée dans l’obscurité pendant toute la vie de l’animal, elle révèle sa splendeur grâce à la lumière. Marianne Trouillet intègre ces coquilles d’ormeaux dans ses créations, notamment des luminaires et des lampes d’ambiance. Jouant avec la transparence, elle permet à la nacre de briller à la fois à la lumière naturelle et artificielle. Ses objets sont un hommage à la beauté fragile et éphémère de la vie, et chaque mollusque apporte sa propre couleur et texture à ses créations. .

Port de plaisance Maison de la mer

Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne algue.voyageuse@gmail.com

