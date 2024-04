Exposition Albert Bergevin « Regards sensibles » Scriptorial Avranches, samedi 6 avril 2024.

Exposition Albert Bergevin « Regards sensibles » Scriptorial Avranches Manche

Avec son style expressif et coloré, Albert Bergevin a peint des scènes familiales et intimes, des paysages de la baie du Mont Saint-Michel, des rues et marchés d’Avranches ou encore des scènes d’art forain. Dessinateur talentueux, il a également rempli ses carnets, véritables journaux intimes, de dessins et esquisses, décrivant le monde qui l’entoure avec acuité. l’exposition propose de partir à la rencontre de cette oeuvre sensible et vraie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2025-03-08

Scriptorial 6 Place d’Estouteville

Avranches 50300 Manche Normandie

L’événement Exposition Albert Bergevin « Regards sensibles » Avranches a été mis à jour le 2024-03-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts