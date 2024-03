Exposition Alain Maire Dessine moi un moulin Place de l’Hôtel de Ville Saint-Cast-le-Guildo, mercredi 3 avril 2024.

Alain Maire est un peintre amateur relativement prolifique et touche à tout.

Après sa retraite d’ingénieur en turbomachines il s’est converti à la peinture.

Il a été élève de Martha Kolodziej peintre naïf de Cracovie et de François Martin aux beaux-arts du Havre.

Ses peintres préférés sont Utrillo, De Staël et Picasso ; Il peint à l’acrylique sur des toiles grands formats avec des

couleurs joyeuses et un style très reconnaissable.

Depuis le Covid il s‘est essayé avec succès aux dessins au stylo bille sur canson colorié aux feutres.

Il réside 1/3 du temps à Plancoët, sa résidence principale est au Havre, il reste attaché à Montmartre (son enfance) et

à Saint Cast (ses vacances de jeunesse dès 1952)

Il expose régulièrement au Havre, à Saint-Cast, dans le Roumois et à Plancoët et en ce moment à Pluduno aux Pénates. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-05-02

Place de l’Hôtel de Ville Mairie

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

