Exposition : Adolphe Binet, les dernières lueurs Musée Alfred Canel Pont-Audemer, samedi 18 mai 2024.

Adolphe Binet, les dernières lueurs

Profitez de votre soirée pour visiter l’exposition temporaire Adolphe Binet, les dernières lueurs. L’exposition ambitionne de révéler la modernité de l’œuvre d’Adolphe Binet (1854-1897). Dans une veine naturaliste, l’artiste normand peint ses contemporains dans de grands formats de Salon. Puis, ses tableaux se nimbent d’une aura crépusculaire et symboliste. Il devient le peintre des dernières lueurs.

LIVRETS DE L’EXPLORATEUR

Livret en main, vous menez la visite dans le musée en autonomie, libres de développer le parcours de votre choix et à votre rythme. En faisant appel à votre sens de l’observation et de la déduction, vous élucidez des questions pour découvrir des détails sur les œuvres. Véritables supports d’échange au cours de la découverte familiale, ces livrets procurent beaucoup de plaisir en donnant une mission à remplir de manière ludique.

Les livrets sont proposés selon les goûts et les âges du jeune public : « livret du p’tit explorateur » (3 – 6 ans), « livret de l’explorateur » (6 – 12 ans), « le petit archéologue », « sciences naturelles », « exploration de l’exposition temporaire Adolphe Binet, les dernières lueurs ».

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie http://www.ville-pont-audemer.fr La maison de l’écrivain Alfred Canel renferme des fonds de bibliothèques anciens, le cabinet de travail de Canel et une galerie d’art et de sciences où se côtoient des collections de Beaux-arts et d’ethnographie. L’espace contemporain accueille les expositions temporaires.

©Musée Alfred-Canel – Pont-Audemer