Expo – TECH CARE Le 6b Saint-Denis, jeudi 18 avril 2024.

Début : 2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-09T18:00:00+02:00 – 2024-05-09T22:30:00+02:00

TECH CARE est la première exposition hommage à la pensée de Bernard Stiegler permettant une interrogation collective sur les technologies et leurs effets sur nos espaces psychiques et sociaux. Dans une approche réflexive et esthétique, les œuvres évoquent, directement ou indirectement dans leur processus créatif, nos façons d'habiter le monde en questionnant la place de la techné. Cohabiter. Considérer. Nous repe(a)nser.

Les artistes sélectionné·es s’engagent dans une réflexion critique sur un environnement qui est désormais intrinsèquement lié aux technologies. En complément de cette exposition, les curateur·ices et artistes proposeront des ateliers pour enfants ainsi que des conférences-concertantes (voir ci-dessous).

Commissariat : Marie Barbuscia et Vincent Moncho

Artistes : Mao Tao, Thomas Lenattier, Alessia Sanna, Lucas Leffler, Marc Lathuillière, Robin Moncho, Valentin Martre, Capsule Collectif, Oan Kim et Ruppert Pupkin.

—— Jeudi 18 Avril :

· 18:00 – 22:30 — Vernissage ouvert à tou·tes

· 21:00 – 21:30 — Performance de Rodolphe Perez des extraits du livre « AIMER STIEGLER, le panseur sur scène » d’Alain Jugnon (Éd. Sans Crispation, 2022) accompagnée par les créations sonores de Brice Thierion

—— Samedi 27 Avril :

· 15:00-16:00 et 18:30 – 20:00 — Ateliers enfants par Claire Carroué, artiste

· 18:00 – 18:30 — Performance lecture : Rétiaire ou l’art du combat au filet. Performance sonore (Koo) et hommage à la pensée de Bernard Stiegler sous la forme d’une conférence-concertante par le poète Noam Assayag

· 19:00 – 20:00 — Conférence-concertante « Construire la mémoire de demain » avec Victor Chaix, Anne Alombert, Dominique Moulon, Cédric Carles et Valentin Vennesson.

—— Vendredi 3 mai :

· 10:00 – 12:00 : Un nouveau modèle social : l’économie contributive ? Avec Bernard Friot, Anne Alombert, Télémaque Masson, Timothée Duverger et Jean-Louis Poitevin.

—— Jeudi 9 mai :

· 18:00 – 22:30 : Finissage et performances la tour vagabonde : « BUG AND GLITCH, l’ordinateur a disjoncté » : Louis Djian, Kenza Sand…

Vernissage : Jeudi 18 avril à partir 18h.

Exposition du jeudi 18 avril au jeudi 9 mai.

Ouverte du Mardi au Samedi, de 14h à 18h.

L’expo sera exceptionnellement ouverte les Mercredi 1er mai, Mercredi 8 mai et Jeudi 9 mai.

Entrée libre et gratuite, ouverte à tou·tes.

Visites groupées : Vous pouvez écrire à exposition@le6b.fr afin d’organiser votre venue.

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« link »: « mailto:exposition@le6b.fr »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l'association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d'échanges autogéré, ouvert depuis 2010.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture