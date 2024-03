Expo photo / Festival Electron 2024 / Act 1 : Exhibition, Music & Talks Autre lieu Genève, jeudi 18 avril 2024.

Expo photo / Festival Electron 2024 / Act 1 : Exhibition, Music & Talks En ouverture du 1er volet de Electron 2024 – Festival des cultures électroniques de Genève – Une expo photo sur les débuts de la scène musicale de Detroit – Du 18.04 au 12.05 à la Galerie Polomarco 18 avril – 12 mai Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T18:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T13:30:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Electron célèbre son entrée dans sa troisième décennie avec un voyage dans le temps vers les origines de la musique électronique de Detroit!

Du 18 avril au 12 mai, nous vous invitons à quatre rendez-vous incontournables : une exposition photo, une Late Night en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève, une incursion dans l’underground genevois et un pôle conférence/workshop.

18.04 – 12.05 à la Galerie Polomarco

EXPO | Electronic Landscapes : Music, Space & Resistance in Detroit

Curated by Joerg Bader

Vernissage le 18 avril 2024 w/ John Collins

Au cœur de ce premier volet se trouve l’exposition annuelle du festival Electron, mettant en lumière la scène musicale de Detroit. Deux photographes new-yorkais remarquables, Isaac Diggs et Edward Hillel, ont capturé l’essence de cette scène dans une série de clichés rétrospectifs. Présentant des figures emblématiques telles que Mad « Mike » Banks, Theo Parrish, Stacey « Hotwaxx » Hale, Rick Wilhite et Amp Fiddler, cette exposition explore à la fois la musique et son contexte social et politique. Une sélection de ces photos sera exposée dans deux nouveaux lieux à Genève, offrant ainsi une immersion dans l’histoire de la musique électronique.

19.04 + 9.05 à la Galerie Polomarco

TALKS | Conférence et DJ workshop (EN)

Electron convie son public à venir rencontrer de manière plus intime, à la Galerie Polomarco, ces artistes qui ont contribué à façonner la culture de la musique électronique. Le vendredi 19 mai, les photographes Edward Hillel et Isaac Diggs, donneront une conférence sur le projet de leur livre à l’origine de l’exposition, en compagnie de John Collins.

Le jeudi 9 mai, c’est Stacey “Hotwaxx“ Hale qui viendra partager son expérience en tant que DJ-productrice pionnière de Detroit. Elle partagera un bout de son histoire en véritable passionnée d’équipement, de musique et de Detroit, dans un workshop événement.

__________________

: Exhibition, Music & Talks // 18 avril au 12 mai 2024

: Clubbing & Live // 4 au 12 octobre 2024

electronfestival.ch

Autre lieu Genève Genève Genève

Festival Electron