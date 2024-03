Expo photo Daniel Le Doudic Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 27 juin 2024.

Expo photo Daniel Le Doudic Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Surprendre des moments éphémères que seule la nature peut nous offrir si le regard ne s’évade pas vers l’horizon mais, au contraire, recherche ces empreintes laissées par les mouvements de l’eau sur le sable.

Cette exposition vous présente une série de clichés réalisés sur des plages de la côte aquitaine et de Bretagne qui offrent une grande diversité de sables.

Je vous invite à entrer dans la ronde de mes robes, à visiter quelques forêts éphémères et autres formes qui font courir mon imaginaire.

Les tirages originaux 30 exemplaires numérotés et signés sont présentés

– Soit, tirage classique sur papier photo sous cadre verre ou montage en caisse américaine,

– Soit, tirage d’art sur papier Fine art, contrecollé sur alu Dibond de 2 mm, monté en caisse américaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 10:30:00

fin : 2024-07-03 19:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne danielledoudicphotographie@gmail.com

L’événement Expo photo Daniel Le Doudic Île-Tudy a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud