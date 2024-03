Expo Petites figures d’Agnès Marin Galerie Far West Penmarch, dimanche 7 avril 2024.

PETITES FIGURES, sélection d’œuvres d’Agnès Marin présentées à FAR WEST pour cette exposition, sont nées d’un travail de modelage express, une sorte d’exercice de lâcher prise pour trouver ce qui sortait spontanément de ses mains . Nulle surprise d’y voir apparaître des portraits, Agnès Marin a tourné toute une partie de sa vie autour de la tête des comédiens, danseurs ou chanteurs, pour leur fabriquer masques, coiffes et autres couvre-chefs… Elle a toujours aimé les visages ceux que l’on croise d’abord, mais aussi les visages peints, les sculptés, les photographiés ou filmés. Ils me touchent toujours .

Voulant s’éloigner d’une certaine maîtrise, elle a malmené ces petites têtes jusqu’à ce que surgisse l’émotion d’un regard, ou une attitude qui lui parle. Un vrai dialogue est né. En les photographiant, elle a vu que tous ces visages interagissaient. Par leurs regards, leurs poses, ils inventent des histoires.

Hors jours d’ouverture, l’exposition peut aussi être visitée sur RDV . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-05-05 12:30:00

Galerie Far West 61 rue François Peron

Penmarch 29760 Finistère Bretagne francoise.lebeau@gmail.com

