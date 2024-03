Expo peintures Malène Leloup Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 25 juillet 2024.

Expo peintures Malène Leloup Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

J’ai eu la chance d’avoir pour professeur d’aquarelle Henri Lindegaard, peintre et pasteur cévenol. Je lui dois l’essentiel de ma formation au cours de stages qu’il animait dans son mas à Mialet dans le Gard. La base de ma recherche pour aborder l’aquarelle est largement inspirée de son enseignement.

J’aime peindre la Bretagne que j’habite maintenant depuis 2010 comme j’ai aimé peindre la Provence . Mais aussi les lieux que je traverse ou découvre . Grâce à la peinture, je peux rester des heures à m’imprégner de toutes leurs richesses.

La peinture crée des liens une relation se crée entre le paysage et moi. Je ne le vois plus de la même façon une fois que je l’ai peint un jour ; il devient plus qu’un simple souvenir. C’est comme une histoire commune, un échange de dons.

Nous avons passé du temps ensemble et de ce temps, est née la peinture.

Une connivence se crée comme avec une maison que l’on a habitée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 10:30:00

fin : 2024-07-31 19:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne maleneleloup49@gmail.com

L’événement Expo peintures Malène Leloup Île-Tudy a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Destination Pays Bigouden Sud