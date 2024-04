Expo peintures Julien Turbié Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 6 juin 2024.

Expo peintures Julien Turbié Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Graphiste-peintre

Diplômé de l’École supérieure d’arts graphiques Maryse Éloi à Paris, Julien a travaillé d’abord en tant que graphiste dans les agences de publicité et pour la société d’édition Delcourt (édition de bandes dessinées). Puis il a travaillé plus de 6 ans comme chef coloriste dans l’animation, chez Marathon Média.

Créatifs multi-supports

Julien utilise son talent graphique sur de gros logos et plaquettes sur commande et le développe sur des toiles. Il va également au-delà de la toile pour s’approprier d’autres supports, d’autres lieux fresques murales, panneaux signalétiques, galets peints ou gravés, volumes sculptures.

Artiste inspiré

Julien puise dans sa culture Bretonne, il en magnifie les symboles en utilisant les codes créatifs de la signalétique et du Street Art, en allant jusqu’à la pixellisation. L’inspiration graphique de l’art rupestre primitif nourrit son imagination pimentée d’humour.

Les Bigoudènes

Elles ont témoigné, tout au long de l’Histoire, d’une endurance exceptionnelle aux travaux les plus rudes. À présent, libérées des fardeaux d’antan, elles vivent désormais de leurs passions. Cette « muse » des temps modernes a su s’adapter au monde, elle devient icône et symbole, avec sa coiffe qui lui donne une allure hors du commun. La Bigoudène se montre, s’expose et séduit comme jamais.

« J’aime toucher une toile comme une sculpture. La matière est ma première inspiration dans l’histoire d’un tableau. Créer un relief permet une approche spéciale de mes toiles. Le toucher onctueux et doux de l’acrylique complète un visuel très coloré ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-12 18:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne j.turbie@gmail.com

