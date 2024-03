Expo peintures et collages Didier Frydman et Catherine Archaimbault Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 11 avril 2024.

Expo peintures et collages Didier Frydman et Catherine Archaimbault Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Catherine Archaimbault

Les collages de Catherine Archaimbault nous plongent dans un univers miniature et

harmonieux. Ils se présentent comme des fenêtres s’ouvrant sur des compositions graciles et

pleines où matières transparentes et opaques, formes ouatées et tranchantes se côtoient.

Tandis que les couleurs se superposent et se mélangent, les architectures noires qui les

encadrent dont l’emboitement crée parfois une mise en abime apparaissent dans leur

rigueur géométrique. Aux mondes ouverts de certaines œuvres où des éléments semblent

suspendus et flottants répondent des vignettes denses qui concentrent le regard vers des

lointains. C’est ici que réside le charme de ces collages, entre un mode délicat et apaisant et

l’ordonnancement sévère qui le met en valeur. Par ses collages, Catherine Archaimbault

souligne la beauté et la fragilité de la nature ici vide de toute présence humaine.

DIDIER FRYDMAN

Les œuvres de Didier Frydman sont fortement inspirées des paysages littoraux du pays bigouden où la mer est à la fois beauté, calme, fureur et danger tandis que les terres émergées

sont à la fois menaces faites de récifs et côtes rocheuses acérées et refuges portuaires dont les

phares indiquent l’accès.

Ses créations portent sur le rapport de l’homme, représenté par ses réalisations (villes,

phares, labyrinthes …), à la nature, tout à la fois belle, grandiose, hostile, dangereuse,

démesurée, qui oppose à l’homme des cieux lourds de menaces, des gouffres, des falaises

abruptes, des immensités tantôt océaniques tantôt désertiques et arides.

L’homme bâtisseur de villes verticales apparaît dans sa petitesse et dans son désir de se

rassembler, de s’élever pour réaliser ses ambitions. Les forces de la nature peuvent à tout

moment le détruire et réduire à néant ses rêves d’éternité, de puissance et de grandeur.

La ville verticale face à la nature évoque, à l’instar de la tour de Babel, les vaines tentatives

de l’homme de défier le temps et la mort.

Par les titres, issus du monde de la consommation, qui réduisent les œuvres à de simples

produits commerciaux, Didier Frydman tourne en dérision l’exploitation par la grande

distribution des angoisses écologiques et sanitaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-04-17 19:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne catherine.archaimbault@gmail.com

L’événement Expo peintures et collages Didier Frydman et Catherine Archaimbault Île-Tudy a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Destination Pays Bigouden Sud